Пике и Шакира не расставались

Защитник «Барселоны» Херард Пике и Шакира по-прежнему живут вместе и любят друг друга, сообщил публицист колумбийской певицы в интервью Hola.
В последние недели зарубежные СМИ писали о напряжённых отношениях между парой, а накануне издание Cotileo опубликовало новость об их расставании. Однако, по словам публициста Шакиры, это всего лишь слух, который исходит от людей, желающих навредить Пике. Футболист сборной Испании открыто выступает за независимость Каталонии.
Пике и Шакира состоят в отношениях с 2011 года и воспитывают двоих детей.
Фото: instagram.com/shakira/
Болельщики сборной Испании освистывают Пике во время матча с Албанией