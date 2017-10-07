Вентура: сборную Италии нельзя освистывать, она представляет всю страну

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал ничейный результат матча с Македонией (1:1) в квалификации ЧМ-2018, а также поведение болельщиков на стадионе в Турине, освиставших игроков «скуадра адзурра», когда они покидали поле.
«Во время матча мы потеряли некоторых игроков и нить игры, которая была в наших руках в первом тайме. Когда за целую вторую половину ты ничего не делаешь в атаке, то вполне можешь пропустить. Сегодня мы официально стали вторыми в группе, у нас матч с Албанией в понедельник, и нас ждёт плей-офф отбора.
Свист болельщиков по окончании матча? Думаю, сборную Италии нельзя освистывать, поскольку она представляет всю страну», — цитирует Вентуру Football Italia.
Итальянцы завершат групповой турнир на второй строчке в группе G. Сборная Испании опережает их на пять очков и завоевала путёвку на ЧМ-2018.
Турнирное положение в группе G за один тур до конца: 1. Испания — 25 очков; 2. Италия — 20; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 12; 5. Македония — 8; 6. Лихтенштейн — 0.