Кайо вызван в сборную Бразилии вместо получившего травму Тьяго Силвы

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо получил вызов в сборную Бразилии на матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Чили.
Как сообщает официальный сайт бразильской конфедерации футбола, 24-летний Кайо заменит защитника «ПСЖ» Тьяго Силву.
33-летний Силва получил мышечной травмы правого бедра в матче со сборной Боливии (0:0). Во вчерашнем матче он был вынужден покинуть поле на 29-й минуте.
Со сборной Чили пентакампеоны, уже завоевавшие путёвку на чемпионат мира в России, сыграют на своём поле 11 октября.