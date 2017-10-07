100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Шевченко: боялся, что матч Украины с Косово могут перенести на следующий день

7 октября 2017, суббота. 00:21 Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над командой Косово (2:0) в матче квалификации ЧМ-2018. Игра проходила при сильном ливне, который нанёс существенный урон полю.

«Тяжёлый матч, погодные условия были ужасные. Косово отдало все последние силы, которые у них были. Старались, боролись, очень грамотно сыграли.

Мы не меняем особо наш план на игру. Гармаш много двигался в первом тайме, решили в перерыве выдвинуть его вперёд, Ярмоленко поставили под него, а Марлоса — на фланг. И при первом голе Денис сыграл великолепно, пусть там и автогол. Ярмоленко тоже забил – значит, они в этой позиции сыграли качественно.

Марлос дебютировал в одной из самых сложных игр, вошёл хорошо, с мячом работал идеально. Мы знаем, где мы можем его использовать, он усилит нашу команду, главное – постепенно его вводить в состав.

Местами мяч вообще не катился, вы даже не понимаете, насколько сложной была ситуация. Сказал ребятам, чтобы действовали по ситуации. Если есть возможность играть – играйте, если нет – боритесь. Ливень такой, что было сложно приспособиться, но они сыграли очень хорошо. Боялся, что могли сыграть завтра. Не хотелось оставаться здесь, ведь была бы потеря многих часов на восстановление.

Нам нужно обыгрывать Хорватию, нам нет разницы, что они сыграли вничью с финнами. Для нас это будет очередной финал», — цитирует Шевченко Tribuna со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Турнирное положение в группе I за один тур до конца: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.

Сборная Украины победила Косово, Турция крупно проиграла Исландии
Источник: ua.tribuna.com Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Косово — Футбол Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Денис Гармаш Марлос
Новости. Чемпионат мира 2018
7 октября 2017, суббота
01:27 Саутгейт: думаю, игроки Англии будут наслаждаться атмосферой нашей базы в России
01:14 А. Караваев: у Украины два финала, один мы выиграли, остался самый важный
00:55 Голкипер сборной Украины Пятов: нам терять уже нечего
00:48 Гармаш — об игре Марлоса: пять с плюсом, понравились его действия на поле
00:43 Буффон: некоторые игроки сборной Италии должны взять на себя ответственность
00:36 Лопетеги: мне понравились только полчаса в исполнении сборной Испании
00:21 Шевченко: боялся, что матч Украины с Косово могут перенести на следующий день
00:17 Кайо вызван в сборную Бразилии вместо получившего травму Тьяго Силвы
00:09 Вентура: сборную Италии нельзя освистывать, она представляет всю страну
6 октября 2017, пятница
23:52 Рэмси: в сборной Уэльса есть кем заменить и меня, и Бэйла
23:38 Сборная Украины победила Косово, Турция крупно проиграла Исландии
23:38 Сборная Италии на своём поле не сумела обыграть Македонию
23:37 Сборная Испании завоевала путёвку на чемпионат мира в России
23:36 Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, потерпев поражение в Австрии
23:10 РФС утвердил список кандидатов-арбитров от России в лист ФИФА на 2018 год
22:51 Гаго, несмотря на серьёзную травму, хотел продолжать играть в матче с Перу
22:19 Буффон вышел на четвёртое место в мире по количеству матчей за сборную
22:19 Лория: в России есть команды уровня сборной Уэльса, например «Спартак», «Зенит»
22:17 Болельщики сборной Испании освистывают Пике во время матча с Албанией
22:10 ФИФА может сократить число пауз на матчи сборных, увеличив их продолжительность
21:44 Адвокат: не могу назвать имена игроков сборной Беларуси, они очень трудные
21:29 Сампаоли: не можем требовать от Месси большего, он делает всю игру Аргентины
20:55 Сборная Уэльса в Тбилиси обыграла команду Грузии
20:53 Футболисты сборной России поздравили Васина с днём рождения
20:49 Сакала: готов принести победу народу Замбии и вывести команду на ЧМ-2018
20:39 ФИФА: уровень готовности арен и инфраструктуры ЧМ-2018 оцениваем положительно
20:31 Полузащитник «Зенита» Капленко отказался от выступления за Беларусь
20:24 Криушенко: слова Глеба? Александр не работал тренером. Судить со стороны просто
19:41 Оланаре уверен, что сборная Нигерии досрочно оформит путёвку на ЧМ-2018
19:03 В Молдавии наказали болельщика, выбежавшего на поле во время матча с Уэльсом
17:56 На матч Россия – Южная Корея реализовано 20 тыс. билетов
17:17 Капитан сборной Южной Кореи: постараемся показать хорошую игру в матче с Россией
17:09 Тренер сборной Южной Кореи назвал Кокорина опасным и серьёзным игроком
16:56 Наставник сборной Южной Кореи: Россия — одна из ведущих футбольных держав
16:40 Мутко: игра с Бразилией есть в графике подготовки сборной России к ЧМ-2018
16:08 Мутко: не могу представить чемпионат мира без Месси
16:00 Катанец покинет пост тренера сборной Словении по окончании квалификации ЧМ-2018
14:17 Кроос не поможет сборной Германии в матче с Азербайджаном
14:00 Италия – Македония: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 21:45
13:51 Глеб: сейчас у сборной Беларуси какое-то сплошное безволие, бесхарактерность
13:25 Черчесов: фамилии Смолова и Кокорина громкие, но не зацикливайтесь на именах
13:24 Сборная России использует все шесть замен в товарищеской игре с Южной Кореей
13:18 Акинфеев — о специальных очках в сборной: в ЦСКА не позволяем себе такой роскоши
13:14 Акинфеев — об ошибке в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014: я прошлым не живу
13:10 Черчесов: Лунёв и другие вратари — охотники, им нужно догонять Акинфеева
Все новости RSS
Партнерский контент