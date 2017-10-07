Шевченко: боялся, что матч Украины с Косово могут перенести на следующий день

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над командой Косово (2:0) в матче квалификации ЧМ-2018. Игра проходила при сильном ливне, который нанёс существенный урон полю.
«Тяжёлый матч, погодные условия были ужасные. Косово отдало все последние силы, которые у них были. Старались, боролись, очень грамотно сыграли.
Мы не меняем особо наш план на игру. Гармаш много двигался в первом тайме, решили в перерыве выдвинуть его вперёд, Ярмоленко поставили под него, а Марлоса — на фланг. И при первом голе Денис сыграл великолепно, пусть там и автогол. Ярмоленко тоже забил – значит, они в этой позиции сыграли качественно.
Марлос дебютировал в одной из самых сложных игр, вошёл хорошо, с мячом работал идеально. Мы знаем, где мы можем его использовать, он усилит нашу команду, главное – постепенно его вводить в состав.
Местами мяч вообще не катился, вы даже не понимаете, насколько сложной была ситуация. Сказал ребятам, чтобы действовали по ситуации. Если есть возможность играть – играйте, если нет – боритесь. Ливень такой, что было сложно приспособиться, но они сыграли очень хорошо. Боялся, что могли сыграть завтра. Не хотелось оставаться здесь, ведь была бы потеря многих часов на восстановление.
Нам нужно обыгрывать Хорватию, нам нет разницы, что они сыграли вничью с финнами. Для нас это будет очередной финал», — цитирует Шевченко Tribuna со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
Турнирное положение в группе I за один тур до конца: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.