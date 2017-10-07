Лопетеги: мне понравились только полчаса в исполнении сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал досрочный выход команды на ЧМ-2018 после победы над албанцами (3:0).
«Сборная Испании смогла попасть в финальную часть чемпионата мира и выполнила свою цель. Албанцы оказали нам достойный бой, как и ожидалось. Мне понравились только полчаса в исполнении нашей команды, а дальше мы утратили контроль. Задача уже выполнена, но нам ещё предстоит отправиться в Израиль на последний матч. Завтра у команды выходной, а затем будем готовиться к последней игре», — приводит слова Лопетеги Marca.
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