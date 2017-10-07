Буффон: некоторые игроки сборной Италии должны взять на себя ответственность

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал ничейный результат матча с Македонией (1:1) в квалификации ЧМ-2018.
«Это было не самое лучшее выступление с нашей стороны. После поражения от сборной Испании со счётом 0:3 мы стали менее уверенными в себе, поскольку думали, что являемся сильнее, чем это есть на самом деле. Если бы мы выиграли у Македонии со счётом 1:0, не думаю, что это изменило бы что-то в команде. Ничья только подкрепила необходимость выйти из текущего положения.
Некоторые из нас, включая меня, должны взять на себя ответственность и помочь другим игрокам стать частью команды, которая хочет сыграть на чемпионате мира. Мы должны вернуться к наслаждению футболом, ведь это единственный способ избавиться от страха и начать играть творчески. Футбол — это сокровище нашей нации", — цитирует Буффона Football Italia.
Итальянцы завершат групповой турнир на второй строчке в группе G. Сборная Испании опережает их на пять очков и завоевала путёвку на ЧМ-2018.
Турнирное положение в группе G за один тур до конца: 1. Испания — 25 очков; 2. Италия — 20; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 12; 5. Македония — 8; 6. Лихтенштейн — 0.