Гармаш — об игре Марлоса: пять с плюсом, понравились его действия на поле

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш прокомментировал победу над командой Косово (2:0) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Натурализованный бразилец из донецкого «Шахтёра» Марлос дебютировал за сборную Украины в прошедшем матче.
«Волнение присутствовало. Ведь если бы мы сыграли вничью, наши шансы на выход в финальную часть чемпионата мира пропадали бы. Самое главное — это то, что мы выиграли.
Я думаю, тренерский штаб и медицинский персонал помогут нам быстро восстановиться. В матче с Хорватией нам нужна только победа, на неё мы и будем играть.
За эту игру тренеры нас поблагодарили, но, конечно, сейчас мы уже думаем об игре против Хорватии.
Марлос? Пять с плюсом. Мне понравились его действия на поле", — приводит слова Гармаша Footboom.