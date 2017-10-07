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ЧМ-2018 - Европа
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А. Караваев: у Украины два финала, один мы выиграли, остался самый важный

7 октября 2017, суббота. 01:14 Футбол

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев дал оценку победе над соперниками из Косово (2:0) в отборочном цикле чемпионата мира — 2018, а также поделился ожиданиями от решающей встречи с командой Хорватией, которая состоится 9 октября.

«Очень тяжёлый матч. Погода внесла коррективы. Где-то опасались больше контролировать мяч, ведь мяч мог застрять или попасть в кочку, поэтому хотели сыграть надёжнее, чтобы не терять мяч в стопроцентных ситуациях. В перерыве Андрей Николаевич говорил, что нужно ещё прибавить, чтобы создать моменты и забить. Мы старались прибавлять в скорости и желании.

У нас два финала. Один мы выиграли, а теперь остался самый важный финал. Уверен, при поддержке дома выложимся не на 100%, а на все 200. Считаю, будет матч года, и он будет решать. Много сил оставили в Косово, но я уверен, что мы восстановимся, а о мотивации говорить не нужно. Мы понимаем, какой матч нам предстоит», — сказал Караваев в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

Турнирное положение в группе I за один тур до финиша квалификации: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.

Сборная Украины победила Косово, Турция крупно проиграла Исландии
Источник: Телеканалы Футбол 1/Футбол 2 Сообщить об ошибке
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Новости. Чемпионат мира 2018
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