Кьеллини: поражение от Испании подорвало энтузиазм сборной Италии

Автор гола в ворота команды Македонии Джорджо Кьеллини дал оценку ничейному результату встречи отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Игра в Турине завершилась со счётом 1:1, защитник полагает, что итальянцы смогут найти свою игру.
«Поражение от Испании подорвало наш энтузиазм (2 сентября итальянцы проиграли со счётом 0:3 — Прим. «Чемпионата»). Македония особо не угрожала нашим воротам в течение первых 75 минут, мы должны были контролировать эту ситуацию.
Это была не очень хорошая работа с нашей стороны и наш первый настоящий промах в отборочной группе. Мы должны продолжать работать — это единственный секрет, а также мы должны проявить характер и сохранять спокойствие. Мы должны были победить под аплодисменты болельщиков. Мы понимаем, что они расстроены, но в нужный момент фанаты будут с нами», — отметил защитник в эфире Rai Sport.
Турнирное положение в группе G: 1. Испания — 25 очков; 2. Италия — 20; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 12; 5. Македония — 8; 6. Лихтенштейн — 0.