Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шелви сломал палец, пытаясь разнять подравшихся на тренировке игроков «Ньюкасла»

7 октября 2017, суббота. 02:20 Футбол

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви получил перелом пальца, вмешавшись в потасовку с участием капитана «сорок» Джамала Ласселлса и полузащитника Мохамеда Диаме. По информации издания The Telegraph, инцидент произошёл на тренировке 6 октября, Шелви пытался разнять одноклубников, но получил серию ударов. Конфликт вспыхнул из-за того, что Ласселлс обвинил Диаме в недостаточной самоотдаче, а сенегалец отреагировал на претензию в грубой форме.

Интересно, что в этот же день было объявлено о подписании нового шестилетнего соглашения с Ласселлсом, которого главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес высоко ценит за профессионализм и отношение к делу в текущем сезоне.

Ожидается, что Шелви не останется вне игр «сорок» и будет принимать участие в матчах со специальным гипсом на руке.

Капитан «Ньюкасла» за каждый гол получает от мамы £ 5
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Ньюкасл Юнайтед Джонджо Шелви Мохамед Диаме Травмы — футбол
Новости. Футбол
7 октября 2017, суббота
03:00 Сборная Испании отпраздновала выход на ЧМ-2018: Россия, мы едем!
02:42 Шевчук: в матче с Косово Коноплянка был настоящим лидером на поле
02:20 Шелви сломал палец, пытаясь разнять подравшихся на тренировке игроков «Ньюкасла»
02:05 «Бавария» заплатит около € 2 млн «Фортуне» из Дюссельдорфа за переход Херманна
01:46 Кьеллини: поражение от Испании подорвало энтузиазм сборной Италии
01:27 Саутгейт: думаю, игроки Англии будут наслаждаться атмосферой нашей базы в России
01:14 А. Караваев: у Украины два финала, один мы выиграли, остался самый важный
00:55 Голкипер сборной Украины Пятов: нам терять уже нечего
00:52 Гову назвал Мбаппе лучшим французским игроком со времён Зидана и Анри
00:48 Гармаш — об игре Марлоса: пять с плюсом, понравились его действия на поле
00:43 Буффон: некоторые игроки сборной Италии должны взять на себя ответственность
00:36 Лопетеги: мне понравились только полчаса в исполнении сборной Испании
00:21 Шевченко: боялся, что матч Украины с Косово могут перенести на следующий день
00:17 Кайо вызван в сборную Бразилии вместо получившего травму Тьяго Силвы
00:09 Вентура: сборную Италии нельзя освистывать, она представляет всю страну
6 октября 2017, пятница
23:52 Рэмси: в сборной Уэльса есть кем заменить и меня, и Бэйла
23:52 Пике и Шакира не расставались
23:38 Сборная Украины победила Косово, Турция крупно проиграла Исландии
23:38 Сборная Италии на своём поле не сумела обыграть Македонию
23:37 Сборная Испании завоевала путёвку на чемпионат мира в России
23:36 Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, потерпев поражение в Австрии
23:15 Широков покинул Комитет профессионального футбола РФС
23:10 РФС утвердил список кандидатов-арбитров от России в лист ФИФА на 2018 год
22:51 Гаго, несмотря на серьёзную травму, хотел продолжать играть в матче с Перу
22:42 Каннаваро: «Ювентус» привык к победам, но хороший старт «Наполи» вселяет надежду
22:19 Буффон вышел на четвёртое место в мире по количеству матчей за сборную
22:19 Лория: в России есть команды уровня сборной Уэльса, например «Спартак», «Зенит»
22:17 Болельщики сборной Испании освистывают Пике во время матча с Албанией
22:10 ФИФА может сократить число пауз на матчи сборных, увеличив их продолжительность
21:47 Анчелотти: не знаю, вернусь ли в Серию А, но точно не собираюсь ехать в Китай
21:44 Адвокат: не могу назвать имена игроков сборной Беларуси, они очень трудные
21:34 Моджи: Конте хочет вернуться в Италию, «Милан» был бы идеальным клубом для него
21:29 Сампаоли: не можем требовать от Месси большего, он делает всю игру Аргентины
21:11 Геркус: «Локомотив» — один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита
21:05 Де Лаурентис: на месте «Ювентуса» я бы не просто нервничал, а переживал
20:55 Сборная Уэльса в Тбилиси обыграла команду Грузии
20:53 Футболисты сборной России поздравили Васина с днём рождения
20:49 Сакала: готов принести победу народу Замбии и вывести команду на ЧМ-2018
20:39 ФИФА: уровень готовности арен и инфраструктуры ЧМ-2018 оцениваем положительно
20:31 Полузащитник «Зенита» Капленко отказался от выступления за Беларусь
20:24 Криушенко: слова Глеба? Александр не работал тренером. Судить со стороны просто
20:13 Агент Каборе рассказал об интересе к игроку со стороны «Барселоны» в 2008 году
20:05 Семак получил премию за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот
19:55 Адвокат рассказал о своей встрече с Путиным в 2008 году
19:41 Оланаре уверен, что сборная Нигерии досрочно оформит путёвку на ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент