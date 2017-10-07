Шелви сломал палец, пытаясь разнять подравшихся на тренировке игроков «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви получил перелом пальца, вмешавшись в потасовку с участием капитана «сорок» Джамала Ласселлса и полузащитника Мохамеда Диаме. По информации издания The Telegraph, инцидент произошёл на тренировке 6 октября, Шелви пытался разнять одноклубников, но получил серию ударов. Конфликт вспыхнул из-за того, что Ласселлс обвинил Диаме в недостаточной самоотдаче, а сенегалец отреагировал на претензию в грубой форме.
Интересно, что в этот же день было объявлено о подписании нового шестилетнего соглашения с Ласселлсом, которого главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес высоко ценит за профессионализм и отношение к делу в текущем сезоне.
Ожидается, что Шелви не останется вне игр «сорок» и будет принимать участие в матчах со специальным гипсом на руке.