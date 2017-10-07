Шевчук: в матче с Косово Коноплянка был настоящим лидером на поле

Бывший защитник сборной Украины, а ныне тренер юношеской команды донецкого «Шахтёра» и футбольный эксперт Вячеслав Шевчук высоко оценил вклад Евгения Коноплянки в победу украинцев над соперниками из Косово (2:0) в матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2018.
«Евгений Коноплянка был сегодня настоящим лидером на поле. У него шла игра, он не боялся брать на себя инициативу. Коноплянка шёл в обыгрыш, наносил удары. Я считаю, что Евгений провёл прекрасный поединок и был одним из лучших в составе», — отметил Шевчук в эфире украинского телеканала «Футбол 1».
Турнирное положение в группе I за один тур до финиша квалификации: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.
Шевченко: боялся, что матч Украины с Косово могут перенести на следующий день