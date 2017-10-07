Сборная Испании отпраздновала выход на ЧМ-2018: Россия, мы едем!

Капитан сборной Испании Серхио Рамос опубликовал фото из раздевалки во время празднования выхода национальной команды на чемпионат мира — 2018 после победы над соперниками из Албании (3:0) В компании партнёров по команде успех отмечал и защитник «Барселоны» Херард Пике, который из-за разногласий относительно референдума в Каталонии заявлял о возможности покинуть сборную Испании
«Футбол. Единство. Приверженность команде. Россия, мы едем!», — написал Рамос в своём «твиттере».
Фотографию футболистов сборной Испании из раздевалки можно посмотреть в «твиттере» защитника.
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