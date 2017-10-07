Пандев: уверен, Италия попадёт на чемпионат мира в Россию

Нападающий сборной Македонии Горан Пандев прокомментировал ничью с Италией (1:1) в матче предпоследнего тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Итальянцы завершат групповой турнир на второй строчке в группе G. Сборная Испании опережает их на пять очков и накануне завоевала путёвку на ЧМ-2018.
«Мы хорошо защищались и сделали всё, что могли, в контратаках. Именно так и нужно играть против грандов, иначе вы пропустите три-четыре мяча и не сможете вернуться в нужное русло. У нас есть молодые игроки, которым нужно время. Надеюсь, в будущем мы прибавим.
Италия — отличная команда. Уверен, они попадут на чемпионат мира в Россию. У них много чемпионов в составе. Но в этом матче им фактически было не за что играть, так как они знали, что станут вторыми в группе", — приводит слова Пандева Football Italia.