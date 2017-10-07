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Сарычев: интересно, что было бы, если бы наших футболистов били палками?

7 октября 2017, суббота. 09:51 Футбол

Советский голкипер Валерий Сарычев, проживающий долгие годы Южной Корее, в преддверии товарищеского матча между сборными России и Южной Кореи развенчал некоторые мифы об этом стране, в частности, что даже сейчас местные тренеры бьют футболистов палками.

«Когда я только приехал, мне это казалось своего рода дикостью! Тренеры били футболистов по заднему месту — это был один из методов воспитания. Раньше это считалось нормальным явлением, но сейчас так почти никто не делает. Сейчас подобное строго пресекается, людей за это даже дисквалифицируют на несколько лет. А если и попадается кто, так только тренеры старой закалки. Интересно, что было бы, если бы наших футболистов били палками? Иногда это полезно! Это вызвало бы резонанс, но, учитывая, как они сейчас играют, может и нужно где-то для профилактики», — заявил Сарычев, который также рассказал, что местные футболисты обязаны служить в армии.

«Да, это так. Каждый! Ни у кого нет скидок. Если это сильно подвергает риску здоровье, тогда да, могут дать отсрочку или демобилизовать, дать военный билет, как у нас было в советское время. А так все обязаны служить вне зависимости от возраста. Есть два футбольных клуба в чемпионате, в которых играют служащие футболисты: одна армейская команда, другая – полицейская. Туда попадают только самые лучшие футболисты, игрокам среднего класса там оказаться непросто. Есть тренерский совет, который выбирает футболистов на сезон из тех, кому предстоит служить в армии. Берут лучших из лучших. Во время службы они так же играют в футбол, просто определённое количество времени уделяют ещё и военной подготовке. Это обязательно. По истечению службы, срок которой составляет два года, футболисты всё равно обязаны вернуться в свои клубы», — поведал Сарычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полную версию интервью с Валерием Сарычевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Наставник сборной Южной Кореи: Россия — одна из ведущих футбольных держав
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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