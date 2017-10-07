Мбаппе: сборная Франции должна отправиться на ЧМ-2018, другого варианта нет

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча отборочной кампании ЧМ-2018 с Болгарией (7 октября), отметив, что французы с нетерпением ждут начала встречи и хотят завоевать путёвку на мировое первенство.
«Мы все возбуждены. Не можем дождаться, когда выйдем на поле. Футболистам нравятся такие большие матчи. Сборная Франции должна отправиться на чемпионат мира в Россию. Другого варианта нет. Мы должны хорошо подготовиться, чтобы добраться туда», — цитирует Мбаппе Get Football News France.
За два тура до конца квалификации сборная Франции, набрав 17 очков, занимает 1-е место в группе А. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Мбаппе считает, что ему рано думать о «Золотом мяче», в отличие от Неймара