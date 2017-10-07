Арнаутович не стал праздновать гол в ворота сборной Сербии

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович заявил, что будет болеть за сборную Сербии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Грузии.
Австрийская сборная 6 октября обыграла сербов на своём поле со счётом 3:2, а Арнаутович стал автором одного из голов, который он не праздновал.
28-летний футболист родился в Австрии, но его отец серб по национальности. Победа в домашнем матче с грузинами выведет сербов в финальную часть ЧМ-2018.
«Я буду с Сербией в понедельник. Они играют дома перед полными трибунами, и я верю, что мы выйдем на чемпионат мира», — приводит слова Арнаутовича Reuters.
Видео гола Арнаутовича можно посмотреть в Youtube.
Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, потерпев поражение в Австрии