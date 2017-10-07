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Арнаутович не стал праздновать гол в ворота сборной Сербии

7 октября 2017, суббота. 10:11 Футбол

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович заявил, что будет болеть за сборную Сербии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Грузии.

Австрийская сборная 6 октября обыграла сербов на своём поле со счётом 3:2, а Арнаутович стал автором одного из голов, который он не праздновал.

28-летний футболист родился в Австрии, но его отец серб по национальности. Победа в домашнем матче с грузинами выведет сербов в финальную часть ЧМ-2018.

«Я буду с Сербией в понедельник. Они играют дома перед полными трибунами, и я верю, что мы выйдем на чемпионат мира», — приводит слова Арнаутовича Reuters.

Видео гола Арнаутовича можно посмотреть в Youtube.

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Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Австрии — Футбол Сборная Сербии - Футбол Марко Арнаутович
Новости. Чемпионат мира 2018
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