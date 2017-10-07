А. Кержаков: чем быстрее кто-то превзойдёт моё достижение в сборной, тем лучше

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков надеется, что его рекорд по количеству голов в составе национальной команды будет побит как можно быстрее.
В активе 34-летнего Кержакова, который летом завершил карьеру, 30 голов в составе сборной России.
«Чем быстрее кто-то превзойдёт моё достижение, тем лучше. Рано или поздно это всё равно случится. Пусть рано, тогда это сделает кто-то из моих бывших товарищей по сборной — Федя Смолов, Саша Кокорин или Артём Дзюба», — приводит слова Кержакова официальный сайт УЕФА.