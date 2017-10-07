«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к сыну Фила Невилла

Сын Фила Невилла, Харви попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого является его отец. Superdeporte сообщает, что скауты манкунианского клуба следят за развитием 14-летнего полузащитника, права на которого принадлежат «Валенсии».
Харви Невилл перешёл в «Валенсию» вслед за отцом, который работал помощником главного тренера и брата Гари Невилла. После отставки обоих Харви остался в Испании. По стилю игры Невилла, который выступает под седьмым номером, сравнивают с Дэвидом Бекхэмом.
Фото Невилла в футболке «Валенсии» можно посмотреть в «Твиттере».
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