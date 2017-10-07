Участие Полоза в игре с Южной Кореей под большим вопросом

Нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Полоз может не сыграть в товарищеском матче с Южной Кореей (7 октября). Об этом говорится на официальном сайте РФС.
«Накануне вечером в преддверии контрольного матча с Южной Кореей Дмитрий Полоз почувствовал недомогание. В настоящее время у него наблюдается повышенная температура, и врачи сборной проводят с игроком необходимые медицинские мероприятия. Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом. Надеемся, что уже в ближайшее время футболист восстановится и присоединится к работе в общей группе», — говорится в заявлении.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Южная Корея. Начало — 17:00 мск.
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