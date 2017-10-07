Коноплянка: Хорватия в матче с Финляндией получила психологический удар

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от заключительного матча группового отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Хорватией. Победитель продолжит борьбу за место на мировом первенстве, а при удачном раскладе может попасть на ЧМ-2018 напрямую.
«Это, конечно, решающий для нас матч во всех смыслах. Как будем готовиться к нему и играть, пока сказать не могу — сперва мы должны это всё услышать от наших тренеров. Ничья с Финляндией — маленький плюс для нас. Да, нам всё равно нужно только побеждать Хорватию, но наш соперник сегодня получил психологический удар. Это может сыграть свою роль.
Но сейчас нет смысла говорить о каких-то козырях. Это ведь может сыграть на руку нашему сопернику. Мы будем сейчас рассказывать, как станем играть, хорваты услышат и скажут: «А, окей. Тогда мы будем играть вот так». (Улыбается.) Зачем? Если наш тренер захочет вам рассказать, как мы должны сыграть с Хорватией, то он расскажет. Но я не уверен, что он это сделает.
Не знал, что Ордец и Кравец не сыграют с Хорватией. Это потеря для нас. С другой стороны, я знаю, что Ракицкий уже вернулся в строй и готов к нам присоединиться. А вообще, уверен, что на каждой позиции у нас всегда найдётся футболист, который сможет заменить выбывшего партнёра. В нашей сборной сейчас очень хорошая конкуренция», — цитирует Коноплянку «Динамо Киев от Шурика».
За тур до конца квалификации сборная Украины, набрав 17 очков, занимает 3-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».