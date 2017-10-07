Босния и Герцеговина – Бельгия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

7 октября в Сараево на стадионе «Грбавица» состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Боснии и Герцеговины и Бельгии.
Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Бельгия.
Встречу 7.10.2017 рассудит шотландская бригада арбитров во главе с рефери Уильямом Колламом.
Ранее команды встречались друг с другом семь раз. Трижды победу одерживали боснийцы, один матч завершился вничью, и три раза сильнее были бельгийцы. Последний раз команды встречались 7 октября 2016 года, бельгийцы на своём поле разгромили боснийцев со счётом 4:0.
Напомним, что сборная Бельгии досрочно завоевала путёвку на чемпионат мира в России.
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