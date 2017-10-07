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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Английских фанатов предупредили, что на ЧМ-2018 в России им могут дать отпор

7 октября 2017, суббота. 11:21 Футбол

Английских фанатов предупредили, что во время чемпионата мира 2018 года, который летом пройдёт в России, им могут дать отпор, если они устроят беспорядки. Об этом в интервью The Telegraph заявил глава по безопасности на футбольных матчах Марк Робертс.

«Нужно только зайти в Сеть, чтобы увидеть, что в России существует активная хулиганская проблема, и она обычно действует на довольно экстремальном уровне. Это проблема. Но мы знаем, как могут вести себя английские фанаты, когда они уезжают за границу. Они могут вывешивать запрещённые флаги, петь оскорбительные песни, как было в матче с Испанией или в Дортмунде, когда пели о Второй мировой войне.

Если они попытаются вести себя так в России, то получат отпор от полиции. Им нужно быть осторожными. Если они будут спокойно проводить время, они покажут, что английские фанаты не такие плохие. Нужно изучить культуру этой страны, прежде чем отправляться туда», — сказал Робертс.

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Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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