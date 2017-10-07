Бышовец: в команде Черчесова есть игроки, которые смогут подарить нам зрелище

Заслуженные тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях перед товарищеским матчем Россия — Южная Корея.
«Я посетил несколько тренировок сборной России. Могу сказать, что национальная команда находится в отличном моральном состоянии. Все футболисты настроены на борьбу, и понимают, что конкуренция за место в составе очень высокая. Чувствуется рабочий настрой у игроков, а главное фактор сознательности. Мне будет не хватать Александра Головина, особенно хотелось посмотреть на его сочетание с Кузяевым и Миранчуком. Но вернулся Александр Кокорин, что приятно радует. Мы видим, как в сборной идёт смена поколений.
У сборной России большой шанс на победу в сегодняшнем матче. Несмотря на товарищеский статус матча, я уверен, борьба будет бескомпромиссной. Южная Корея – команда современная, поэтому разгрома ждать не стоит. Нас ждёт хороший матч в исполнении сборной России. Мы соскучились по зрелищу. В команде Станислава Черчесова есть футболисты, которые смогут нам его подарить», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Южная Корея. Начало — в 17:00 мcк.