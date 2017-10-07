Сборная России в матче с Южной Кореей сыграет в красной форме

Сборная России в контрольном матче с командой Южной Кореи сыграет в форме красного цвета. Об этом сообщает официальный «твиттер» национальной сборной.
Контрольный матч между сборными России и Южной Кореи состоится 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Южная Корея.
Ранее команды встречались друг с другом дважды. Один раз победу одержала российская сборная, и ещё одна встреча завершилась вничью.
Фотографию формы сборной России можно посмотреть в «твиттере» TeamRussia.