Калитвинцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», Юрий Калитвинцев отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Динамо».
Напомним, что после 12 туров «Динамо» располагается на предпоследней строчке в таблице российской Премьер-Лиги, имея в активе 10 очков.
49-летний специалист возглавил «Динамо» в июне 2016 года. Под его руководством команда вернулась в элиту российского футбола.
В ближайшем туре российского чемпионата «Динамо» сыграет со «СКА-Хабаровск». Матч состоится на стадионе «Арена Химки» 14 октября.
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