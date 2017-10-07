Пануччи: Испания является одним из фаворитов на победу на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи считает испанцев одними из фаворитов на победу на чемпионате мира 2018 года, который летом пройдёт в России. Накануне албанцы уступили Испании (0:3) в квалификации ЧМ-2018.
«Испания является одним из фаворитов на победу на чемпионате мира, потому что в их составе есть опытные игроки. Испания вместе с Бразилией и Германией претендует на трофей.
Тем не менее я также думаю, что, если Италия пробьётся на чемпионат мира, их будет нелегко отправить домой», — цитирует Пануччи Football Espana.
Сборная Испании, набрав 25 очков за тур до конца квалификации, гарантировала себе первое место в группе G. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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