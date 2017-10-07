Широков назначен спортивным директором «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», бывший футболист сборной России Роман Широков стал спортивным директором московского «Динамо».
21 сентября сообщалось, что 36-летний Широков, который в июле прошлого года завершил игровую карьеру, назначен советником на общественных началах председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского.
Ранее стало известно, что Юрий Калитвинцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо», которое после 12 туров располагается на 15-й строчке в таблице РФПЛ.