Хохлов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» назначен Дмитрий Хохлов.
В этом сезоне 41-летний специалист возглавлял молодёжную команду «Динамо», а в августе 2012 года непродолжительное время являлся и.о. главного тренера «Динамо».
Напомним, что сегодня Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку с поста главного тренера бело-голубых.
После 12 туров «Динамо» располагается на предпоследней строчке в таблице российской Премьер-Лиги, имея в активе 10 очков.
Калитвинцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»