Андорра – Португалия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

7 октября в городе Андорра-де-Велье на стадионе «Насьонал» состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Андорры и Португалии.
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андорра – Португалия.
Встречу 7.10.2017 рассудит чешская бригада арбитров во главе с рефери Мирославом Зелинкой.
Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Все четыре матча завершились победами сборной Португалии.
Последний раз команды встречались 7 октября 2016 года. Португальцы на своём поле разгромили сборную Андорры со счётом 6:0.
С турнирной таблицей отборочной группы B можно ознакомиться на «Чемпионате».