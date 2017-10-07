Чачич будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Хорватии

Хорватский футбольный союз решил расстаться с главным тренером сборной страны Анте Чачичем. Данное решение было принято после домашней ничьей с командой Финляндии (1:1), которая поставила под угрозу выход хорватской сборной на чемпионат мира — 2018.
По информации Index, Чачич будет отправлен в отставку, ожидается официальное подтверждение данного решения.
9 октября сборная Хорватии сыграет в Киеве с командой Украины в решающем матче отборочного турнира. Неизвестно, кто будет руководить командой в случае отставки 64-летнего Чачича.
Судя по всему, в руководстве хорватского футбола рассчитывают, что тренерская отставка встряхнёт команду в преддверии важного матча.
В таблице группы I хорваты располагаются на второй строчке, отставая на два очка от лидирующей Исландии и имея в активе столько же очков, сколько украинцы.