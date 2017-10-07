Болгария – Франция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

7 октября в Софии на стадионе «Василь Левски» состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Болгарии и Франции.
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Болгария – Франция.
Встречу 7.10.2017 рассудит испанская бригада арбитров во главе с рефери Матеу Лаосом.
Ранее команды встречались друг с другом 21 раз. Восемь побед одержала Болгария, четыре матча закончились вничью, и девять раз сильнее была Франция.
Последний раз команды встречались 7 октября 2016 года, французская сборная разгромила болгар на своём поле со счётом 4:1.
Ознакомиться с турнирной ситуацией в группе A можно на «Чемпионате».