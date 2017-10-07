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Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в «Динамо» и уйти из зоны вылета

7 октября 2017, суббота. 12:53 Футбол

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал увольнение Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых. Новым наставником команды стал Дмитрий Хохлов, до этого тренировавший молодёжную команду «Динамо».

«Слухи об увольнении Юрия Калитвинцева шли давно. Наверное, матч с «Локомотивом» стал определяющим, и руководство «Динамо» признало неудовлетворительным работу Калитвинцева. Бело-голубые отвыкли от игры на высоком уровне, им тяжело соответствовать классу РФПЛ. «Динамо» провело пару хороших матчей против команд, которые лидируют в турнирной таблице. Можно было подождать до зимнего перерыва. Но если руководство клуба, в котором сидят такие уважаемые авторитетные люди, как Алексей Смертин и Роман Широков, решило уволить Калитвинцева, то в этом есть веская причина.

Дмитрий Хохлов является хорошим специалистом, который давно работает в структуре «Динамо». Думаю, что ему удастся наладить ситуацию в команде и уйти из зоны вылета», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

Контракт «Динамо» с Хохловым рассчитан до конца сезона и может быть продлён
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Дмитрий Булыкин Дмитрий Хохлов Юрий Калитвинцев
Новости. Футбол
7 октября 2017, суббота
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