Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в «Динамо» и уйти из зоны вылета

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал увольнение Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых. Новым наставником команды стал Дмитрий Хохлов, до этого тренировавший молодёжную команду «Динамо».
«Слухи об увольнении Юрия Калитвинцева шли давно. Наверное, матч с «Локомотивом» стал определяющим, и руководство «Динамо» признало неудовлетворительным работу Калитвинцева. Бело-голубые отвыкли от игры на высоком уровне, им тяжело соответствовать классу РФПЛ. «Динамо» провело пару хороших матчей против команд, которые лидируют в турнирной таблице. Можно было подождать до зимнего перерыва. Но если руководство клуба, в котором сидят такие уважаемые авторитетные люди, как Алексей Смертин и Роман Широков, решило уволить Калитвинцева, то в этом есть веская причина.
Дмитрий Хохлов является хорошим специалистом, который давно работает в структуре «Динамо». Думаю, что ему удастся наладить ситуацию в команде и уйти из зоны вылета», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.