Тебас: ещё недавно не мог представить Ла Лигу без «Барселоны», теперь, увы, могу

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный выход «Барселоны» и «Эспаньола» из состава чемпионата Испании. Тебас признался, что ещё недавно не мог представить такого развития событий.
«Даже если Каталония отделится от Испании, мы доиграем сезон, хотя до конца не уверен. Этот сценарий должен быть проанализирован на законных основаниях. Если это произойдёт, я немедленно свяжусь с каталонскими клубами и спрошу их мнение. Если эти команды поддержат независимость, они будут вне испанской юрисдикции и не смогут играть в испанском чемпионате согласно закону, и смогут оспорить это, если каталонская федерация футбола останется под руководством испанской.
Что касается возможного выхода «Барсы» и «Эспаньола», ещё несколько месяцев назад я не мог себе представить Ла Лигу без них, но сейчас, к сожалению, могу. Мы бы потеряли ценность Ла Лиги, но у нас не было бы особых проблем с её восстановлением. Не знаю, могут ли «Барселона» и «Эспаньол» отказаться играть уже в этом сезоне. Мы будто играем в шахматы. Посмотрим, что произойдёт», — цитирует Тебаса Football Espana.