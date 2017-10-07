Лещенко: под руководством Калитвинцева в «Динамо» был какой-то сумбур

Народный артист РСФСР, болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением об отставке Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых.
«Увольнение Юрия Калитвинцева было ожидаемым. Непонятно, в какую игру под его руководством играло «Динамо». Я присутствовал на нескольких матчах бело-голубых, и мне было непонятно, какой вариант защиты и нападения выбирал Калитвинцев. Вместо конкретной концепции игры был какой-то сумбур. Считаю, что от главного тренера очень много зависит. Калитвинцев – профессиональный тренер, но в «Динамо» у него не сложилось. Честно говоря, в команде нет шикарных исполнителей, тем более выбыл Кирилл Панченко. Но всё равно необходимо было менять какой-то вектор в тренерской работе.
Что будет с «Динамо» теперь? Такие вещи невозможно прогнозировать. «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом, а в этом году еле играет. При том, что тренера они не меняли», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.