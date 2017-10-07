Маротта: Дибала сказал, что хочет связать себя с «Ювентусом» до конца жизни

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб не собирается продавать нападающего Пауло Дибала и готов в скором времени подписать с ним новое соглашение на улучшенных для игрока финансовых условиях.
«Дибала является бесценным, а «Ювентус» — не тот клуб, который распродаёт игроков. Я постоянно повторял, что судьба Пауло находится в его руках, однако недавно он сказал, что хочет связать себя с клубом до конца жизни. Это означает то, что «Ювентус» совершит ещё одну финансовую жертву, чтобы сохранить в команде Дибалу. Скоро мы свяжем его будущее с клубом новым контрактом – это то, чего он попросил», — цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на газету La Stampa.
Дибала связан с «Ювентусом» контрактом до 2022 года. Это соглашение было подписано в апреле.