Мужская сборная Норвегии отказалась от части зарплат в пользу женской команды

Футболисты мужской сборной Норвегии выступили за то, чтобы сократить свои зарплаты за выступления за национальную команду в пользу женской сборной страны, сообщает NRK.
Начиная с 2018 года мужская сборная Норвегии впервые в истории будет зарабатывать ровно столько же, сколько же женская. В настоящий момент мужские игроки зарабатывают более чем в два раза больше, чем женские футболистки.
«До этого между нашими заработками была огромная разница. Думаю, что, уравняв наши выплаты, поможем женской команде. Так и должно быть, ведь обе команды хотят развивать футбол в Норвегии. Женская национальная команда Норвегии так же важна, как мужская», — сказал капитан мужской сборной Норвегии полузащитник Стефан Йохансен.
Женскую сборную Экваториальной Гвинеи отстранили от участия в отборе на ЧМ-2019