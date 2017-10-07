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Булыкин: можем порадоваться, что в сборной России наконец-то есть конкуренция

7 октября 2017, суббота. 14:20 Футбол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Южной Кореи. Напомним, что встреча состоится сегодня, 7 октября, на московском стадионе «ВЭБ Арена».

«Надеюсь, в сегодняшнем матче сборная России покажет хорошую и качественную игру. Российская команда должна порадовать своих болельщиков обилием забитых мячей в ворота Южной Кореи. Если наши футболисты покажут высокий уровень самоотдачи, то мы сможем рассчитывать на победу. Несмотря на товарищеский статус матча, игра обещает быть тяжёлой. Будет трудно забить много мячей, поэтому футболисты должны выложиться на все 120 %. На сегодняшний день в отличной форме находятся Александр Кокорин, Фёдор Смолов, Алексей Миранчук. Надеюсь, им удастся создать множество голевых моментов у ворот соперника и реализовать их.

Товарищеские матчи позволяют тренерскому штабу получить большой объём информации о футболистах. То, как игроки проявляют себя в тренировочном процессе и во время матча, позволяет сделать определённый вывод об их уровне. Люди, которые не находятся внутри команды, могут посмотреть и оценить футболистов со стороны. Но самое главное – мы можем порадоваться, что в российской сборной наконец-то появилась конкуренция.

Тот факт, что Южная Корея находится выше России в рейтинге ФИФА, ничего не значит. Ведь наша команда проводит только товарищеские матчи. Что касается уровня нашего соперника, то скажу так: команда Южной Кореи не является мальчиками для битья. Сейчас футбол развивает везде. Любые сборные могут играть на высоком уровне. И Южная Корея не исключение. Там играют футболисты хорошего уровня.

Главный тренер сборной Южной Кореи сказал, что российская команда является одной из ведущих футбольных держав? Все мы знаем уровень наших футболистов. До уровня топ-сборных мы, наверное, не дотягиваем. Но наши игроки являются футболистами высокого класса. Это все знают. Надеюсь, сборная России сыграет достойно и победит со счётом 2:0», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Южная Корея. Начало — в 17:00 мcк.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Дмитрий Булыкин
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