Созин: назначение Хохлова — первый обдуманный ход «Динамо» за долгое время

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал кадровые перестановки в московском «Динамо».
Пост главного тренера бело-голубых покинул Юрий Калитвинцев, а новым наставником команды стал Дмитрий Хохлов.
«Хохлов – один из успешных молодёжных тренеров. Под его руководством молодёжь «Динамо» выиграла не один чемпионат. Ему уже просто необходимо переходить на новый уровень. Он очень толковый, вдумчивый и грамотный тренер. Я очень рад, что он получил назначение. Желаю, чтобы у него всё получилось в «Динамо». Уверен, что получится, потому что он пришёл домой. Хохлов очень долго работал в структуре клуба. Это первый обдуманный ход руководства «Динамо» за продолжительный период времени. Настолько Хохлов это свой человек, у которого выросли многие «динамовские футболисты».
Такое же напрашивалось в своё время в ЦСКА. Гришин и Хохлов – успешные тренеры молодёжи из поколения, которое сейчас должно выстрелить. Желаю Хохлову наград и побед с «Динамо», — заявил Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.