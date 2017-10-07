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Созин: назначение Хохлова — первый обдуманный ход «Динамо» за долгое время

7 октября 2017, суббота. 14:36 Футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал кадровые перестановки в московском «Динамо».

Пост главного тренера бело-голубых покинул Юрий Калитвинцев, а новым наставником команды стал Дмитрий Хохлов.

«Хохлов – один из успешных молодёжных тренеров. Под его руководством молодёжь «Динамо» выиграла не один чемпионат. Ему уже просто необходимо переходить на новый уровень. Он очень толковый, вдумчивый и грамотный тренер. Я очень рад, что он получил назначение. Желаю, чтобы у него всё получилось в «Динамо». Уверен, что получится, потому что он пришёл домой. Хохлов очень долго работал в структуре клуба. Это первый обдуманный ход руководства «Динамо» за продолжительный период времени. Настолько Хохлов это свой человек, у которого выросли многие «динамовские футболисты».

Такое же напрашивалось в своё время в ЦСКА. Гришин и Хохлов – успешные тренеры молодёжи из поколения, которое сейчас должно выстрелить. Желаю Хохлову наград и побед с «Динамо», — заявил Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Что стоит за отставкой Калитвинцева: новая революция в «Динамо»
Сбились со счету какая.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Андрей Созин Дмитрий Хохлов
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