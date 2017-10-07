Ритейлер вернёт деньги за 300 телевизоров, если Аргентина не выйдет на ЧМ-2018

Компания Noblex провела акцию, по условию которой любому, кто купил 50-дюймовый 4К-телевизор в период с 24 по 31 августа, вернут деньги, если сборная Аргентины не сможет попасть в финальную часть чемпионата мира — 2018, сообщает Marca. Все 300 телевизоров, доступных для акции, были проданы. Теперь компания готовится к возможную возврату денег.
«7 тыс. человек зашли на наш сайт, чтобы купить телевизоры после ничьей с «Перу», – сказал президент компании Луис Гальи.
Сборная Аргентины 6 октября в Буэнос-Айресе сыграла вничью с командой Перу (0:0). Таким образом, за тур до окончания отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ сборная Аргентины опустилась на шестое место в группе, имея в активе 25 очков после 17 матчей. В заключительном туре 10 октября аргентинцы сыграют на выезде с эквадорцами.