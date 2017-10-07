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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Ритейлер вернёт деньги за 300 телевизоров, если Аргентина не выйдет на ЧМ-2018

7 октября 2017, суббота. 14:40 Футбол

Компания Noblex провела акцию, по условию которой любому, кто купил 50-дюймовый 4К-телевизор в период с 24 по 31 августа, вернут деньги, если сборная Аргентины не сможет попасть в финальную часть чемпионата мира — 2018, сообщает Marca. Все 300 телевизоров, доступных для акции, были проданы. Теперь компания готовится к возможную возврату денег.

«7 тыс. человек зашли на наш сайт, чтобы купить телевизоры после ничьей с «Перу», – сказал президент компании Луис Гальи.

Сборная Аргентины 6 октября в Буэнос-Айресе сыграла вничью с командой Перу (0:0). Таким образом, за тур до окончания отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ сборная Аргентины опустилась на шестое место в группе, имея в активе 25 очков после 17 матчей. В заключительном туре 10 октября аргентинцы сыграют на выезде с эквадорцами.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
7 октября 2017, суббота
14:40 Ритейлер вернёт деньги за 300 телевизоров, если Аргентина не выйдет на ЧМ-2018
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