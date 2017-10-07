«Енисей» разгромил «Химки» и довёл серию без поражений в ФНЛ до 12 матчей

В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» на своём поле принимал «Химки». Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Александр Кутьин, Андрей Козлов, Никита Чичерин и Павел Рожков, а в составе «Химок» отличился Николай Тюнин. Таким образом, «Енисей» довёл свою серию без поражений в ФНЛ до 12 матчей, в десяти из которых красноярцы одерживали победы.
«Енисей» (41 очко) располагается на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Химки» (18) — на 12-й строчке.
В другом матче, который проходил параллельно, «Сибирь» на своём поле со счётом 0:2 проиграла курскому «Авангарду». С 35-й минуты хозяева поля играли вдесятером после удаления защитника Максима Плопа.