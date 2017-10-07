Видео: эмоциональная реакция комментатора на судейские решения в матче ПФЛ

Cудейские решения в матче 12-го тура зоны «Запад» первенства ПФЛ между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком» привели в ярость комментатора встречи.
На 65-й минуте арбитр Пётр Мирошниченко не стал назначать пенальти в ворота «Текстильщика», когда вратарь гостей, судя по всему, сфолил на футболисте хозяев. Почти сразу же мяч попал в руку игроку «Текстильщика» в штрафной, но судья и в этом моменте не стал указывать на 11 метров.
«Ты чо творишь?! Это пенальти! Позор российскому футбольному корпусу, и штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко. Рука! Позор Мирошниченко! Это позор российского футбола», — закричал комментатор, а затем добавил: «Смотрите футбол без комментатора. До свидания».
Сообщается, что встречу комментировал пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский. Матч, прошедший 6 октября, завершился вничью — 1:1.
Видео из трансляции данного матча можно посмотреть в YouTube на канале «Томикс-ТВ online».