Т. Алькантара: Иньеста заслуживает статуи в свою честь на стадионе «Камп Ноу»

Полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара поделился эмоциями о выходе национальной команды на ЧМ-2018, а также прокомментировал решение «Барселоны» о продлении контракта с хавбеком Андресом Иньестой до конца карьеры.
«Очень доволен тем, что сборная Испании вышла на чемпионат мира, ведь один такой турнир я уже пропустил из-за травмы. Нам предстоит проделать ещё много работы.
Что касается продления контракта «Барселоны» с Иньестой, то это красивый жест со стороны клуба. Андрес заслуживает статуи в свою честь на стадионе «Камп Ноу». Он является частью наследия клуба. «Барселона» поступила хорошо, продлив с ним контракт, поскольку Иньеста должен остаться в клубе», — цитирует Алькантару Football Espana.
Иньеста договорился с «Барселоной» о продлении контракта до конца карьеры