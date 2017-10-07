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«Тамбов» и «Динамо СПБ» сыграли вничью, «Олимпиец» победил в Волгограде

7 октября 2017, суббота. 15:57 Футбол

В матче 17-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тамбов» и «Динамо СПБ» сыграли вничью. Встреча, прошедшая в Тамбове, завершилась со счётом 1:1. Хозяева быстро открыли счёт — уже на второй минуте отличился Андрей Мурнин. На 21-й минуте Игорь Юрганов.

«Олимпиец» в Волгограде обыграл со счётом 2:1 местный «Ротор-Волгоград». На 26-й минуте Юрий Морозов вывел нижегородскую команду вперёд, а на 64-й Анатолий Нежелев удвоил преимущество гостей. Хозяева сумели отыграть лишь один мяч — на 76-й минуте отличился Михаил Бирюков. Благодаря второй победе кряду «Олимпиец» покинул зону вылета в таблице ФНЛ.

ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
07 октября 2017, суббота. 14:00 МСК
Тамбов
Тамбов
1 : 1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Мурнин – 2, 1:1 – Юрганов – 21
ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
07 октября 2017, суббота. 14:00 МСК
Ротор-Волгоград
Волгоград
1 : 2
Олимпиец
Нижний Новгород
0:1 – Морозов – 26, 0:2 – Нежелев – 64, 1:2 – Бирюков – 76
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Динамо СПб Олимпиец ФК Ротор-Волгоград ФК Тамбов
Новости. Футбол
7 октября 2017, суббота
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