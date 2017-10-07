«Тамбов» и «Динамо СПБ» сыграли вничью, «Олимпиец» победил в Волгограде

В матче 17-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тамбов» и «Динамо СПБ» сыграли вничью. Встреча, прошедшая в Тамбове, завершилась со счётом 1:1. Хозяева быстро открыли счёт — уже на второй минуте отличился Андрей Мурнин. На 21-й минуте Игорь Юрганов.
«Олимпиец» в Волгограде обыграл со счётом 2:1 местный «Ротор-Волгоград». На 26-й минуте Юрий Морозов вывел нижегородскую команду вперёд, а на 64-й Анатолий Нежелев удвоил преимущество гостей. Хозяева сумели отыграть лишь один мяч — на 76-й минуте отличился Михаил Бирюков. Благодаря второй победе кряду «Олимпиец» покинул зону вылета в таблице ФНЛ.