Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Южной Кореи.
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов решил выпустить на поле с первых минут нападающих Александра Кокорина и Фёдора Смолова.
Вне заявки национальной команды остались Евгений Чернов, Александр Головин и Дмитрий Полоз.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Кузяев, Ан. Миранчук, Ерохин, Самедов, Жирков, Кокорин, Смолов.
Матч между сборными России и Южной Кореи состоится сегодня, 7 октября, на московском стадионе «ВЭБ Арена».
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Южная Корея. Начало — в 17:00 мcк.