Аленичев: единственное негативное впечатление оставили первые 15 минут

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Химками» (4:1) в матче 17-го тура первенства ФНЛ.
«Единственное негативное впечатление оставили первые 15 минут, когда мы долго входили в игру, раскачивались. И, конечно, тот гол, который мы пропустили перед уходом в раздевалку, был необязательным. Ошибки присутствуют в каждой игре, разберёмся. Считаю, владели преимуществом и добились вполне закономерной победы», — цитирует Аленичева пресс-служба «Енисея».
Тренер «Енисея» сообщил, что голкипер красноярской команды Сергей Чепчугов второй матч отсутствовал в заявке из-за травмы.
«Он травмирован, занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале. Вынужденная замена Камеша? У него лишь ушиб», — рассказал Аленичев.