Канте: не жалею, что отказался от предложения «ПСЖ»

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте подтвердил информацию о том, что, когда выступал в составе «Лестер Сити», имел возможность перейти в «ПСЖ». При этом хавбек подчеркнул, что не жалеет о своём выборе.
«Не жалею, что отказался от предложения «ПСЖ». Когда выступал за «Лестер», у меня были разные варианты, но приоритетом для меня оставалась английская Премьер-лига. А когда на меня вышли представители «Челси», пообщался с Антонио Конте, между нами сразу же выстроились хорошие отношения», — приводит слова Канте Le Parisien.
Канте выступал за «Лестер» с 2015 по 2016 год, после чего перешёл в «Челси».
Канте: до перехода в «Лестер» я хотел стать игроком «Марселя»