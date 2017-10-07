Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Канте: не жалею, что отказался от предложения «ПСЖ»

7 октября 2017, суббота. 16:37 Футбол

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте подтвердил информацию о том, что, когда выступал в составе «Лестер Сити», имел возможность перейти в «ПСЖ». При этом хавбек подчеркнул, что не жалеет о своём выборе.

«Не жалею, что отказался от предложения «ПСЖ». Когда выступал за «Лестер», у меня были разные варианты, но приоритетом для меня оставалась английская Премьер-лига. А когда на меня вышли представители «Челси», пообщался с Антонио Конте, между нами сразу же выстроились хорошие отношения», — приводит слова Канте Le Parisien.

Канте выступал за «Лестер» с 2015 по 2016 год, после чего перешёл в «Челси».

Канте: до перехода в «Лестер» я хотел стать игроком «Марселя»
Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити ФК ПСЖ Челси Н'Голо Канте Трансферы
Новости. Футбол
7 октября 2017, суббота
16:37 Канте: не жалею, что отказался от предложения «ПСЖ»
16:35 Т. Алькантара из-за травмы не поможет сборной Испании в матче с Израилем
16:16 Аленичев: единственное негативное впечатление оставили первые 15 минут
16:11 Болельщики сборной Бразилии призывают команду проиграть в матче с Чили
16:00 Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России
15:57 «Тамбов» и «Динамо СПБ» сыграли вничью, «Олимпиец» победил в Волгограде
15:28 Созин: жалко, что Черчесову не удаётся собрать всех лидеров российских клубов
15:27 Т. Алькантара: Иньеста заслуживает статуи в свою честь на стадионе «Камп Ноу»
15:19 Видео: эмоциональная реакция комментатора на судейские решения в матче ПФЛ
14:56 «Енисей» разгромил «Химки» и довёл серию без поражений в ФНЛ до 12 матчей
14:40 Компания вернёт деньги за 300 телевизоров, если Аргентина не выйдет на ЧМ-2018
14:36 Созин: назначение Хохлова — первый обдуманный ход «Динамо» за долгое время
14:28 Источник: Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов
14:20 Булыкин: можем порадоваться, что в сборной России наконец-то есть конкуренция
14:08 Бышовец: увольнение Калитвинцева — оправданный поступок руководства «Динамо»
14:05 Мужская сборная Норвегии отказалась от части зарплат в пользу женской команды
14:03 В сборной Хорватии сменился главный тренер перед решающим матчем с Украиной
14:01 Маротта: Дибала сказал, что хочет связать себя с «Ювентусом» до конца жизни
13:49 Лещенко: под руководством Калитвинцева в «Динамо» был какой-то сумбур
13:47 Руководство «Динамо» выразило доверие Калитвинцеву за два дня до его отставки
13:30 Широков будет консультировать «Динамо» по вопросам компетенции спортдира
13:09 Кононов: чемпионат стал сложнее, просто так ни у какого соперника не выиграешь
13:00 Беларусь – Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
12:56 Тебас: ещё недавно не мог представить Ла Лигу без «Барселоны», теперь, увы, могу
12:53 Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в «Динамо» и уйти из зоны вылета
12:52 Пильгуй: болельщики «Динамо» должны быть благодарны Калитвинцеву
12:48 Силкин: отставка Калитвинцева должна встряхнуть «Динамо»
12:46 Суарес может избежать операции
12:40 «Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение Хохлова
12:30 Болгария – Франция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
12:24 Брозович не поможет Хорватии в матче с Украиной, участие Манджукича под вопросом
12:10 Чачич будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Хорватии
12:00 Андорра – Португалия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
11:57 Хохлов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
11:56 Восстановление Нойера может затянуться
11:46 Широков назначен спортивным директором «Динамо»
11:44 Пануччи: Испания является одним из фаворитов на победу на ЧМ-2018
11:41 Калитвинцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»
11:26 Сборная России в матче с Южной Кореей сыграет в красной форме
11:22 Бышовец: в команде Черчесова есть игроки, которые смогут подарить нам зрелище
11:21 Английских фанатов предупредили, что на ЧМ-2018 в России им могут дать отпор
11:07 Босния и Герцеговина – Бельгия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
10:57 Перед матчем Мексика — Тринидад и Тобаго чествовали собаку Фриду
10:56 Модрич: ситуация катастрофическая, но у Хорватии ещё есть шанс всё исправить
10:26 Коноплянка: Хорватия в матче с Финляндией получила психологический удар
Все новости RSS
Партнерский контент