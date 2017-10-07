Покер Ильина помог «Уралу» разгромить молодёжный состав со счётом 6:1

Основной состав «Урала» провел контрольный матч с молодёжной командой. Встреча закончилась уверенной победой главной команды со счётом 6:1.
В стартовом составе «Урала» с первых минут встречу начали Годзюр, Кулаков, Динга, Балажиц, Меркулов, Димитров, Фидлер, Голубцов, Глушков, Евсеев и Ильин. На замену во втором тайме вышел Александр Галимов, впервые сыгравший в основном составе. Состав «молодёжки» усилили два игрока главной команды – Александр Павленко и Дмитрий Билоног.
В первом тайме подопечные Александра Тарханова провели три мяча. Счет открыл Евсеев, с близкого расстояния «распечатавший» ворота Евгения Жарикова. Далее забитым мячом отметился Владимир Ильин, пославший мяч в сетку сильным ударом из-под защитников из пределов штрафной. Третий гол записал на свой счёт Димитров, классным дальним ударом отправив мяч в верхний угол.
Во втором тайме Ильин отправил еще три мяча в сетку ворот молодёжной команды, дважды ему ассистировал Алексей Евсеев. «Молодёжка» ответила мячом, забитым после розыгрыша углового – точный удар на счету Ильи Некрасова.
Контрольный матч.
«Урал» — «Урал-м» — 6:1.