Россия — Южная Корея: защитник гостей забил два автогола в течение двух минут

Защитник сборной Южной Кореи Ким Чжу Юн забил два автогола в начале второго тайма товарищеского матча с командой России. На 55-й минуте кореец срезал мяч в свои ворота после подачи с углового, а спустя две минуты неудачно подставил ногу под передачу Александра Ерохина.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Южная Корея, который проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Идёт второй тайм, счёт — 3:0 в пользу хозяев.
Видео автоголов можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.
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