Вертонген повторил рекорд по количеству матчей за сборную Бельгии

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген вышел в стартовом составе своей команды на матч с Боснией и Герцеговиной в девятом туре группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.
Эта игра стала для Вертонгена 96-й в составе бельгийской сборной. Игрок «Тоттенхэм Хотспур» повторил рекорд Яна Кулеманса по количеству матчей за «красных дьяволов». Кулеманс выступал за сборную Бельгии с 1977 по 1991 год.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Бельгия. Начался первый тайм, счёт — 0:0.
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