Созин: Васин обязан играть матчи до конца, почти все его ошибки — результативные

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Южной Кореи в контрольном матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
«Любая победа важна. Не важно, автоголы это или нет, сборная России выиграла. На мой взгляд, у нашей команды не работают фланги. Там сильные мастера – Самедов и Жирков, но из-за неработающих флангов количество атакующих действий сводится к минимуму. Думаю, Черчесов об этом знает. Но тот же игрок сборной России Виктор Васин обязан играть матчи до конца. Так нельзя. Знаю, Черчесов ценит его игровые качества и видит в этом игроке что-то серьёзное. Но почти все его ошибки становятся результативными.
На чемпионате мира расслабляться нельзя, а сегодня самое негативное, что могло быть, — это несобранность игроков обороны после 3:0. Потому и говорят, что это товарищеская встреча. И не удалось донести до футболистов, что они должны играть так, чтобы отобраться в состав на чемпионат мира.
Новых людей до чемпионата мира в сборной уже не будет. Важно, что круг очерчен и времени доказать, что человек способен играть в сборной, мало. Тот же Васин играет и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. И всё время чего-то не хватает. В какой-то момент может оступиться. Хорошо, хоть матч с «Динамо» расширил нашу заявку. Сказать, что Рауш и Заболотный могут стать игроками основного состава, сто процентов нельзя. Они добротные футболисты, но не более того. А других игроков уже не будет", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.